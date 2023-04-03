Фанатов обеспокоило состояние МакSим на концерте в Твери

Фанаты МакSим после концерта в Твери призвали отменить тур певицы из-за ее состояния

Поклонников российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) обеспокоило состояние артистки во время концерта в Твери. Видеоролик с выступления опубликовал Telegram-канал «Чушь несусветская».

На кадрах видно, что исполнительница неуверенно стоит на ногах, а также часто направляет микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.

После выступления поклонники артистки в своих социальных сетях начали отмечать команду МакSим, а также ее менеджеров с требованием отменить запланированный концертный тур звезды для того, чтобы дать ей время восстановить здоровье и улучшить свое состояние.

Директор исполнительницы Павел Назаров резко ответил на призывы фанатов МакSим в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Медиаменеджер обвинил поклонников в оскорблении певицы и ее команды, а также подчеркнул, что артистка сама в праве решать, отменять выступления или нет.

«Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало», — отметил Назаров.

Ранее МакSим сорвала собственный концерт на «Розе Хутор» в Сочи из-за состояния здоровья спустя полчаса после его начала. Позже певица принесла поклонникам извинения и пообещала вернуть деньги за потраченные билеты.