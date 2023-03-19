Певица МакSим извинилась за срыв собственного концерта в Сочи

МакSим извинилась за срыв собственного концерта в Сочи, пообещав вернуть деньги за билеты

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) извинилась за срыв собственного концерта на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом она заявила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница отметила, что причиной инцидента стало ее плохое самочувствие. Так, у звезды поднялось давление, закружилась голова и пропал голос. Впоследствии она отдала микрофон звукорежиссеру и покинула сцену.

«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела: у тех, кто готовил концерт, у своей команды и, самое главное, у вас, мои любимые зрители. (...) Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. (...) Каждому из вас будут возвращены деньги, которые вы потратили на концерт в Сочи», — обратилась к поклонникам звезда. При этом она пообещала, что программа тура «Я буду жить» не изменится.

Ранее сообщалось, что МакSим прервала концерт спустя полчаса. По словам зрителей, у артистки резко сел голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму.