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17:47, 29 июня 2023Культура

Певица МакSим оказалась в черном списке ФНС из-за долга

KP.RU: певица МакSим оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы из-за долга

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом пишет KP.RU.

Причиной данного решения ФНС стали долги артистки на сумму 1,051 миллиона рублей. В издании отметили, что, если Абросимова затянет с оплатой, ведомство может обратиться к судебным приставам. Это будет грозить 40-летний исполнительнице арестом счетов, имущества и запретом выезда за границу.

Ране певица МакSим вышла на связь с фанатами после скандала с сорванными концертами. После долгого молчания артистка опубликовала в соцсетях фотографию с подарками от своих учеников и поблагодарила их за поддержку. МакSим показала на снимке мягкие игрушки, которые ей подарили дети из школы искусств.

В апреле 2023 года Абросимова рассказала о своем самочувствии после переноса запланированных концертов из-за проблем со здоровьем. Знаменитость заявила, что с ней все в порядке, а также призвала прекратить «публичные разборки и истерики».

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    Сергей Равин
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