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18:22, 24 апреля 2023Культура

Певица МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания

Российская поп-певица МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) после скандала с сорванными концертами вышла на связь с фанатами. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После долгого молчания 39-летняя артистка опубликовала фотографию с подарками от своих учеников и поблагодарила их за поддержку. МакSим показала на снимке мягкие игрушки, которые ей подарили дети из школы искусств.

В начале апреля текущего года исполнительница рассказала о своем самочувствии после переноса запланированных концертов из-за состояния здоровья. МакSим подчеркнула, что с ней все в порядке, а также призвала прекратить «публичные разборки и истерики».

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Сергей Равин
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