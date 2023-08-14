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11:36, 14 августа 2023Культура

МакSим рассказала о завершении курса борьбы с алкоголизмом

МакSим рассказала, что завершила курс борьбы с алкоголизмом месяц назад

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о том, что завершила курс борьбы с алкогольной зависимостью месяц назад. Об этом она сообщила в интервью StarHit.

Это такая иллюзия, что сейчас ты переживаешь из-за чего-то, навалилось много проблем, но выпьешь и по крайней мере только завтра к ним вернешься. А завтра проблема вырастает в два раза, решать ее уже гораздо сложнее. В какой-то момент перед тобой встает вопрос— а готов ли ты потерять это? В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать — да пошло оно все!

МакSим певица

Она добавила, что из-за алкоголизма можно потерять все: семью, работу, общение с друзьями и даже родителей. МакSим рассказала, что проходила лечение в частной клинике с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, а также выразила неуверенность в том, что часть из них сможет побороть зависимость.

«Видела их (других российских звезд — прим. «Ленты.ру») на стадии, когда они, как мне кажется, уже все потеряли. Дай Бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — подчеркнула певица.

МакSим также отметила, что больше всего ей помогают советы отца, который страдал от алкоголизма в детстве артистки. Когда ей было семь лет, он бросил пить и не злоупотребляет алкоголем до сих пор.

Я знаю, что он любил и любит меня. И тогда сделал выбор в пользу семьи. Сейчас папа поддерживает меня, дает советы, рассказывает, что сам чувствовал, — он помнит все до мельчайших подробностей…

МакSимпевица

13 июля певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка заявила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. МакSим находилась в реабилитационном центре.

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    Анастасия Астахова
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