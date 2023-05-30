Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову потребовали признать иноагентом

Звезду сериала «Ольга», актрису Яну Троянову потребовали признать иностранным агентом

Российскую актрису Яну Троянову потребовали признать иноагентом, проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и закрыть возможность вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующее обращение к генпрокурору России Игорю Краснову направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после интервью, которое Троянова дала журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В беседе с Дудем звезда сериала «Ольга» заявила, что уехала из России во Францию. «Я ищу свою точку, я пожила в Париже, я арендую домик в Пюто, я на разведке, моя база Франция. Проекты я буду делать для русскоговорящих, нужно поддержать тех, кто в заложниках в России», — призналась артистка.

Она также уточнила, что перед отъездом продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 миллионов рублей. Троянова подчеркнула, что уехала из России в октябре 2022 года после работы над последним сезоном «Ольги».

Ранее Минюст России признал иностранным агентом солиста российской рок‐группы «Би‐2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лева. Согласно информации ведомства, исполнитель выступал против специальной военной операции, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов государственной власти.