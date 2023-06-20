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12:58, 20 июня 2023Культура

Сериал «Ольга» с Трояновой в главной роли исчез из онлайн-кинотеатров

Сериал «Ольга» с актрисой Яной Трояновой в главной роли исчез из онлайн-кинотеатров

Кадр: сериал «Ольга»

Российский сериал «Ольга» с актрисой Яной Трояновой в главной роли исчез из онлайн-кинотеатра Premier. Об этом в своем Telegram-канале сообщает телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

Отмечается, что еще 19 июня проект, премьера пятого сезона которого состоялась 10 апреля, был доступен на платформе, однако теперь при посещении сайта появляется ошибка, а доступ к сериям закрыт.

Как отмечает Собчак, одной из возможных причин исчезновения шоу могло стать недавнее интервью, которое Троянова дала журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В нем актриса выступила с критикой в адрес российских властей и проведения специальной военной операции на Украине.

В конце мая Яну Троянову потребовали признать иноагентом, проверить на финансирование Вооруженных сил Украины и закрыть для нее возможность вернуться в Россию. Соответствующее обращение к генпрокурору России Игорю Краснову направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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    Анастасия Астахова
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