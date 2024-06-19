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15:18, 19 июня 2024Силовые структуры

Российскую телеведущую внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес ведущую Лазареву в список террористов и экстремистов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом) попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Против нее возбуждено дело об оправдании терроризма. В ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских столичный главк МВД уведомил, что расследование по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») начато еще 17 мая. Основанием для привлечения Лазаревой к уголовной ответственности стали результаты дополнительного лингвистического исследования ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России. В них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

13 июня МВД России объявило Лазареву в розыск.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что она проживает в Испании.

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      Любовь Ширижик
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