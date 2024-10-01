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11:55, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Невзоров на концерте в США заявил об отказе возвращаться в Санкт-Петербург

Журналист Невзоров на концерте в США заявил об отказе возвращаться в Петербург

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) на концерте в США заявил об отказе возвращаться в Санкт-Петербург. Видео с его выступления публикует Mash в Telegram.

«Я лишил Петербург статуса родного города, для меня это оскверненное место, и я туда не вернусь никогда даже в качестве туриста, ничто меня туда не тянет», — высказался Невзоров. На концерте журналист также скандировал проукраинский лозунг и отметил, что «воспринял украинский паспорт как орден».

В июле суд в Санкт-Петербурге признал журналиста и его жену Лидию Невзорову (в девичестве — Колесникова) экстремистским объединением. Их деятельность в стране запретили, а российское имущество и доходы решили изъять и обратить в доход государства.

Невзоров и его жена Лидия стали гражданами Украины в июне 2022 года.

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      Олег Давыдов
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