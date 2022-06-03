Невзоров стал гражданином Украины

Президент Зеленский предоставил журналисту Невзорову и его жене гражданство Украины

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и его жена Лидия Невзорова стали гражданами Украины. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной», — написал он.

О том, что журналист и его жена подали заявку на гражданство Украины, сообщалось ранее 3 июня. Об этом написал Mash со ссылкой на один из утекших в сеть документов МИД Украины.

6 мая Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Невзорова за распространение фейков о Вооруженных силах России. За два дня до этого МВД России объявило журналиста в розыск.

22 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Невзорова. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации на Украине в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Вскоре после этого стало известно, что Невзоров покинул Россию.