Стало известно местоположение журналиста Александра Невзорова

Жена Невзорова сообщила, что он находится в Израиле, но не планирует эмигрировать

Жена журналиста Александра Невзорова, в отношении которого в России возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, Лидия Невзорова сообщила, что ее супруг находится в Израиле. О местоположении журналиста она рассказала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не надо конспирологии. Мы никуда не свалили. В Израиле мы оказались именно сейчас исключительно потому, что выступление [Невзорова] из-за ковида переносилось в течение двух лет», — написала супруга журналиста. Она добавила, что о мероприятии, в котором участвовал Невзоров, было известно давно: билеты на него стали продавать еще два года назад.

Невзорова также подчеркнула, что дальнейшие планы ее семьи зависят «в основном от Следственного комитета». «Что касается эмиграции, то пока не планируем», — уточнила жена журналиста.

Ранее 23 марта источник РИА Новости сообщил, что Невзоров находится не в России. В какую именно страну уехал журналист, не раскрывалось. Уголовное дело против Невзорова было возбуждено 22 марта. Следствие считает, что журналист в соцсетях распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил (ВС) России.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах страны. Максимальное наказание за публикацию недостоверных сведений составляет 15 лет лишения свободы.