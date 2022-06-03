Стало известно о подаче Невзоровым заявки на гражданство Украины

Mash: журналист Александр Невзоров подал заявку на гражданство Украины

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и его жена Людмила Невзорова подали заявку на гражданство Украины. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash из утекших в сеть документов МИД Украины.

Среди утекших материалов был обнаружен запрос от украинского консульства в Италии в полицию Украины от 28 апреля 2022. Авторы документа просят проверить Невзорова и его супругу на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций. Отмечается, что эта процедура является обязательной для всех, кто хочет получить гражданство Украины.

Как уточняет Mash, в Италии у журналиста есть недвижимость.

6 мая Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Невзорова за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Перед этим сообщалось о том, что МВД объявило журналиста в розыск.

22 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзорова. Поводом стала публикация журналистом недостоверных данных о ходе спецоперации на Украине на видеохостинге YouTube и в соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Вскоре после этого стало известно, что Невзоров покинул Россию.