Невзорова заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова за публикацию фейков о ВС РФ

Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) за фейки о российской армии. Об этом в пятницу, 6 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, Невзорова обвиняют по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Удовлетворено ходатайство следователя о заключении его под стражу.

При этом известно, что МВД России объявило Невзорова в розыск, из-за чего «названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ».

В апреле Невзорова внесли в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Минюст России также включил в перечень СМИ-иноагентов бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и политического обозревателя Сергея Пархоменко.