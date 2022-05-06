Следствие потребовало заочного ареста журналиста Невзорова за публикацию фейков о ВС РФ

Следствие потребовало заочного ареста журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) за публикацию фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., подозреваемому по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание по делу назначено на пятницу, 6 мая.

Ранее 4 мая стало известно, что МВД России объявило Невзорова в розыск. Уточнялось, что журналист разыскивается в рамках уголовного дела.

22 апреля Минюст России внес Невзорова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В перечень СМИ-иноагентов также были включены бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, а также российский журналист и политический обозреватель Сергей Пархоменко.

В начале марта сообщалось, что Невзоров покинул Россию и уехал в Израиль. 24 марта журналист оценил вероятность возвращения в Россию во время выступления в Тель-Авиве. Журналист сообщил, что у него есть сомнения по поводу возвращения на родину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова 22 марта. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube.