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В Госдуме предложили арестовывать имущество за фейки о вооруженных силах России

Депутат ГД Хамзаев предложил арестовать имущество распространяющих из-за рубежа фейки о ВС
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Сергей Киселев/ АГН «Москва»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовать имущество лиц, распространяющих фейки о вооруженных силах России из-за рубежа. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает РИА Новости.

В запросе отмечается, что эти люди «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе».

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Хамзаев заявил, что уголовного преследования таких лиц по статье 207.3 УК РФ о фейках недостаточно. Он предложил главе Следственного комитета выработать механизм по аресту жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества до возвращения этих граждан на территорию страны.

Депутат также озвучил свою гражданскую позицию и выступил за лишение гражданства тех, кто имеет паспорт другой страны. Он выразил надежду, что его коллеги поддержат его инициативы.

Ранее Хамзаев предложил разработать закон, который заблокирует возвращение в Россию «предателям». По его мнению, такие люди, как «Невзоров, Иван Дремин (рэпер Face), Алишер Валеев (Моргенштерн), сбежавший из страны Чубайс, ряд некогда высокопоставленных сотрудников госкорпораций, журналистов и театралов, не заслуживают права иметь гражданства РФ».

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Марина Совина
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