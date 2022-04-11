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В Госдуме предложили запретить «предателям» вернуться в Россию

Депутат Хамзаев предложил разработать блокирующий возвращение в Россию «предателям» закон

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разработать закон, который заблокирует возвращение в Россию «предателям». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, такие люди, как «Невзоров, Иван Дремин (рэпер Face), Алишер Валеев (Моргенштерн), сбежавший из страны Чубайс, ряд некогда высокопоставленных сотрудников госкорпораций, журналистов и театралов, не заслуживают права иметь гражданства РФ».

Хамзаев выразил мнение, что Госдума имеет «все основания разработать законопроект, блокирующий возврат таких деятелей в Россию». «Конституция Российской Федерации — для граждан России, а не для предателей своего Отечества. Они сами сделали свой выбор. Это назревшее решение», — заявил депутат.

Ранее стало известно об отъезде из России ряда знаменитых личностей. Сообщалось, что страну покинули телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник, певица Алла Пугачева и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова рассказала, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться.

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Марина Совина
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