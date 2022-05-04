Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России

Юрист Скрябин счел маловероятной выдачу России журналиста Александра Невзорова Израилем

Выдача Израилем журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) по запросу России маловероятна, считает адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Журналист, объявленный в розыск по уголовной статье, вряд ли будет привлечен к ответственности, считает юрист.

«Вопрос о том, настигнет ли его российское правосудие, спорный. Как показывает практика, Израиль неохотно выдает России тех лиц, которых она разыскивает. В свете того, что на сегодняшний момент довольно большое количество российских граждан пытается получить израильское гражданство, предполагаю, что и данное лицо может претендовать на это. В свете последних событий рассчитывать на выдачу Невзорова России не стоит, если у него есть основания для получения израильского гражданства», — объяснил он.

Ранее Следственный комитет возбудил против Невзорова дело о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. По данным ведомства, журналист опубликовал в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Отмечается, что материалы сопровождались недостоверными фотографиями, опубликованными украинскими СМИ.

Статья, по которой он разыскивается, в других государствах считается политической. Есть определенные правила, которым следует большинство стран, что по политическим статьям граждан России Москве не выдают. В сегодняшних реалиях шансов, что Невзоров будет возвращен на территорию России и привлечен к уголовной ответственности, мало Денис Скрябин юрист

Денис Скрябин не исключил, что Невзорову могут предоставить политическое убежище не только в Израиле, но и ряде других государств.

«Если Израиль захочет сохранить взаимоотношения с Россией или не испортить их таким жестом, найдутся другие страны, которые могут предоставить ему политическое убежище», — предположил он.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) объявило Александра Невзорова в розыск по уголовному делу. Его карточка добавлена в официальную базу ведомства.

22 апреля Министерство юстиции внесло журналиста в список СМИ-иноагентов.

В начале марта стало известно, что Невзоров уехал из России в Израиль.

