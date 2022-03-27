Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Невзорова и Bild

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам журналиста Невзорова и немецкого таблоида Bild

Фото: Burst / Unsplash

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам журналиста Александра Невзорова и немецкого таблоида Bild. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр федерального агентства.

Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России. При этом ограничение может быть неполным, так как ведомство может запретить посещение одной или нескольких страниц сайтов.

Ранее Александр Невзоров, в отношении которого в России возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, оценил вероятность возвращения в Россию в ходе выступления в Тель-Авиве. По словам журналиста, пока у него есть сомнения по поводу возвращения на родину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова 22 марта. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Отмечалось, что его материалы содержали недостоверные фотографии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Комментарии отключены
Последние новости
В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России
Раскрыта схема мошенничества с товарами повышенного спроса
Китайский посол предупредил США о последствиях из-за санкций
В Испании задержали россиянку за мошенничество
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России
Вдова Джигарханяна испугалась выселения из квартиры в Москве
Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира
Елизавета II купила гольф-кар для передвижения по замку
На катере в Доминикане нашли 290 килограммов кокаина
В МИД России высказались о биологической активности США на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.