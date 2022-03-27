Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Невзорова и Bild

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам журналиста Невзорова и немецкого таблоида Bild

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам журналиста Александра Невзорова и немецкого таблоида Bild. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр федерального агентства.

Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России. При этом ограничение может быть неполным, так как ведомство может запретить посещение одной или нескольких страниц сайтов.

Ранее Александр Невзоров, в отношении которого в России возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, оценил вероятность возвращения в Россию в ходе выступления в Тель-Авиве. По словам журналиста, пока у него есть сомнения по поводу возвращения на родину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова 22 марта. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Отмечалось, что его материалы содержали недостоверные фотографии.