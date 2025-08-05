Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:16, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Невзоров сравнил россиян с глубоководными червями и похвастался русофобией

Журналист Невзоров сравнил россиян с морскими глубоководными кольчатыми червями
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Известный журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) сравнил россиян с глубоководными существами и похвастался русофобией. Своими взглядами он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По мнению Невзорова, тех, кто живет в России, можно уподобить вестиментиферам — морским кольчатым червям, живущим на глубине шести километров и питающихся сернистым газом. Журналист заявил, что условия жизни в России так же непригодны для жизни, как и среда обитания этих существ. «И вот все люди, которые способны выживать сегодня в России, люди, для которых эта среда все равно более предпочтительна, мы с уверенностью можем говорить: да, это вестиментиферы», — заключил журналист.

Материалы по теме:
Иноагенты, экстремисты и нежелательные организации. Кто и за что может получить такой статус?
Иноагенты, экстремисты и нежелательные организации.Кто и за что может получить такой статус?
15 марта 2024
Невзорова и его жену признали экстремистским объединением. Российское имущество семьи журналиста решили изъять
Невзорова и его жену признали экстремистским объединением. Российское имущество семьи журналиста решили изъять
2 июля 2024

Кроме того, Невзоров добавил, что считает себя русофобом. «Русофобия — это вообще такое светлое и нормальное качество. Что вы на меня так смотрите?» — обратился журналист к удивившемуся высказыванию гостя Дудю. Невзоров приравнял ненависть к России к арахнофобии (боязнь пауков — прим. «Ленты.ру») и другим страхам перед потенциально опасными явлениями.

В июле 2024 года суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением. В июне 2022 года супруги стали гражданами Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

    Уехавший в США российский комик рассказал о ставшей калифорнийкой дочери

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью

    Посольство России в Нидерландах оценило пакет американского оружия для Украины

    Зендея прогулялась с собаками с кольцом за 16 миллионов рублей

    Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

    В Госдуме предложили одну меру для решившихся развестись россиян

    Google посмеялась над провалом Apple

    Двое россиян пообещали помощь и обманули семью бойца СВО

    Боец СВО спас 300 раненых и рассказал о применении ВСУ боеприпасов с содержанием фосфора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости