Невзоров сравнил россиян с глубоководными червями и похвастался русофобией

Журналист Невзоров сравнил россиян с морскими глубоководными кольчатыми червями

Известный журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) сравнил россиян с глубоководными существами и похвастался русофобией. Своими взглядами он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По мнению Невзорова, тех, кто живет в России, можно уподобить вестиментиферам — морским кольчатым червям, живущим на глубине шести километров и питающихся сернистым газом. Журналист заявил, что условия жизни в России так же непригодны для жизни, как и среда обитания этих существ. «И вот все люди, которые способны выживать сегодня в России, люди, для которых эта среда все равно более предпочтительна, мы с уверенностью можем говорить: да, это вестиментиферы», — заключил журналист.

Кроме того, Невзоров добавил, что считает себя русофобом. «Русофобия — это вообще такое светлое и нормальное качество. Что вы на меня так смотрите?» — обратился журналист к удивившемуся высказыванию гостя Дудю. Невзоров приравнял ненависть к России к арахнофобии (боязнь пауков — прим. «Ленты.ру») и другим страхам перед потенциально опасными явлениями.

В июле 2024 года суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением. В июне 2022 года супруги стали гражданами Украины.