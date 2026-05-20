10:42, 20 мая 2026

Россияне начали скупать один тип жилья

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На фоне снижения ключевой ставки россияне стали рассматривать покупку офисных помещений как способ получения пассивного дохода. Об этом «Газете.Ru» рассказал Евгений Межевикин, директор по маркетингу компании OCTOBER GROUP.

Он объяснил, что покупать коммерческие площади сегодня могут не только бизнесмены со статусом индивидуального предпринимателя (ИП), но и обычные люди. Именно среди частных лиц фиксируется рост количества сделок с офисными помещениями в Москве.

Девелоперы, ощутив спрос на офисы у физлиц, стали предлагать небольшие офисные помещения, рассказал Межевикин. В 2025 году на сделки с офисными помещениями площадью менее 100 квадратных метров пришлось около 30 процентов от общего количества, что на 10 процентных пунктов выше, чем в 2024-м.

Ранее заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова призвала не ждать падения цен на новостройки в Москве. По словам специалиста, интерес к покупке строящихся квартир в Московском регионе снизился на 31 процент, цены при этом растут и в будущем могут продолжить рост.

