Россиян призвали не ждать падения цен на один тип жилья

Девелопер Кузнецова: Новостройки Москвы не подешевеют, несмотря на низкий спрос

Новостройки в Москве в ближайшее время не подешевеют, даже несмотря на низкий спрос. Не ждать падения цен на этот тип жилья призвала россиян заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова, пишет «Прайм».

По данным девелопера, интерес к покупке строящихся квартир в Московском регионе снизился на 31 процент. Однако столь резкая динамика не заставит застройщиков делать серьезные скидки.

«Сокращение запусков новых проектов сегодня означает, что через год-два рынок может столкнуться с острой нехваткой предложения. Как только спрос начнет восстанавливаться — цены могут подрасти», — пояснила Кузнецова.

Эксперт отметила, что «квадрат» в новостройках Москвы подорожал на 27 процентов за год, до 539 тысяч рублей. При этом предложение сократилось на 16 процентов — девелоперы сократили ввод новых проектов из-за дорогого финансирования. Цены на стройматериалы и зарплаты строителей продолжают расти.

Если ипотечные ставки снизятся, в 2027 году подорожание новостроек только ускорится, прогнозирует Кузнецова. Рынок первичного жилья переходит в дефицитную модель — цены будут устойчивыми даже при слабом спросе, заключила специалистка.

Ранее россиян призвали не ждать снижения цен и на аренду жилья. По словам риелторов, часть квартирантов уходит в покупку, но собственники не готовы сдавать жилье слишком дешево, учитывая рост коммунальных платежей, инфляцию и риски, связанные с сохранностью квартир.