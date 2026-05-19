Российские «Гарпии» применили в Мали

14:01, 19 мая 2026

Африканский корпус России применил дроны «Гарпия-А1» в Мали
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России применили дроны-камикадзе «Гарпия-А1» для ударов по террористам в Мали. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

На фото видны обломки, которые похожи на элементы российского беспилотника. В частности, на кадрах показана новая осколочно-фугасная боевая часть с лидаром, который обеспечивает подрыв на заданной высоте. Такая боеголовка позволяет получить максимальную площадь поражения. Отмечается, что обломки нашли боевики организации «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) в Севаре.

«Надо отметить хороший выбор боевой части для поражения живой силы противника на открытой местности», — пишет канал.

«Гарпия-А1» получила треугольное крыло и поршневой двигатель. Похожий на «Герань-2» аппарат превосходит ее по летным характеристикам.

В феврале стало известно, что российские «Гарпии-А1» получили новый модуль приема спутниковых данных «Комета». 16-канальное изделие повышает помехозащищенность дрона.

