14:49, 19 мая 2026Экономика

Иск о банкротстве «Онкотаргета» дошел до суда

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск о банкротстве «Онкотаргета»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы принял заявление бывшего совладельца ликвидированного ООО «Имбайер» Ваге Кирокасяна о признании фармацевтической компании «Онкотаргет» банкротом в связи с непогашенными обязательства. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Крупный фармпроизводитель должен был расплатиться по долгам еще в 2023 году, однако до сих пор не выполнил обязательств перед кредитором. Кирокасян выкупил долг компании у другого физлица и теперь требует от суда признать фирму неплатежеспособной.

У «Онкотаргета» есть общие владельцы с другим фармпроизводителем — компанией «Аксельфарм». Должник выпускает десять препаратов, регистрационные удостоверения на которые принадлежат «Аксельфарм». Речь идет в том числе о противоопухолевых средствах.

В аудиторском заключении «Аксельфарма» говорится о рисках, связанных со штрафами, выписанными Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Их совокупный размер превышает 2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года выручка «Онкотаргета» достигла 3,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 1,5 миллиарда. В «Аксельфарме» утверждают, что внушительный размер штрафных обязательств и высокий уровень долговой нагрузки (общие обязательства в 2025-м оценивались в 3,8 миллиарда рублей) могут в итоге привести к остановке работы предприятия.

