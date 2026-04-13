Над связанным с «Аксельфармом» производителем лекарств нависла угроза банкротства. Что известно?

«Ъ»: Связанный с «Аксельфармом» производитель «Онкотаргет» может обанкротиться

Связанный с известной патентными спорами компанией «Аксельфарм» производитель лекарств может обанкротиться. О нависшей над «Онкотаргетом» угрозе сообщает «Коммерсантъ».

Бывший совладелец ликвидированного ООО «Имбайер» Ваге Кирокасян заявил о намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве компании. Суть спора связана с валютным займом под семь процентов годовых, который «Онкотаргет» получил несколько лет назад от одного физлица. Долг компания не вернула, и его в январе 2023 года перекупил Кирокасян.

Почему «Онкотаргет» не смог выплатить долг?

В «Онкотаргете» объяснили, что не выплатили долг, так как в первом квартале 2026 года потратили деньги на выплату зарплат и налогов. В компании настаивают, что реальных признаков несостоятельности у фармпроизводителя сейчас нет, а соглашение о переуступке долга является подложным. Компания предоставила в суд копию соглашения с первым кредитором, согласно которому срок возврата денег продлили до мая 2024 года, но доказать ее подлинность не удалось.

Что известно о долговой нагрузке «Онкотаргета»?

Согласно бухгалтерской отчетности «Онкотаргета» по итогам 2025 года, риски банкротства также связаны с высокой долговой нагрузкой. В 2025 году кредиторская задолженность составляла 327 миллионов рублей, а общие обязательства в сумме достигли 3,8 миллиарда рублей. Задолженность возникла из-за инвестиций в производство в прошлые годы, поясняется в отчетности компании.

Чем еще известен «Онкотаргет»?

«Онкотаргет» по соглашению с «Аксельфармом» выпускает противоопухолевые «Акситиниб», «Осимертиниб», «Бозутиниб» и «Руксолитиниб». Всего же в портфеле компании около 40 препаратов, более 80 процентов которых входят в перечень ЖНВЛП. Обе компании принадлежат Николаю Уварову, а также Анастасии и Ростиславу Михайловым, а их гендиректором является Георгий Торчинов.

Компания «Аксельфарм» известна спорами за патенты по поводу ввода в оборот дженериков дорогостоящих онкопрепаратов Pfizer и AstraZeneca, в 2025 году она выручила 1,4 миллиарда рублей (минус 50 процентов год к году). При этом ее прибыль сократилась на 274 процента, и компания потерпела убыток в 1,3 миллиарда. Согласно отчету аудиторов, производитель может приостановить деятельность из-за штрафов со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 2,08 миллиарда рублей. Если предписания не удастся оспорить, продолжить работу «Аксельфарм» не сможет.