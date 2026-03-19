Верховный суд вынес решение по дженерику препарата Pfizer для лечения рака от «Аксельфарм»

Верховный суд признал российский дженерик от рака нарушающим конкуренцию

Верховный суд признал дженерик препарата Pfizer «Инлита», выпущенный в гражданский оборот «Аксельфармом», нарушающим закон о защите конкуренции. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по делу о препарате, применяемом для лечения рака почек. Дженерик «Аксельфарма» поступил в продажу, хотя действующее вещество защищено патентом до июня 2025 года. В результате ФАС признала производителя дженерика акситиниба нарушившим закон о защите конкуренции и выдала предписание перечислить в бюджет 513 миллионов рублей.

Как полагает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров, такое решение Верховного суда, вероятно, повлияет и на рассмотрение аналогичных дел по дженерикам. Ранее суды вменяли антимонопольному органу непроведение патентно-технической экспертизы, необоснованное использование сведений Евразийского фармреестра, отсутствие конкуренции между патентообладателем и производителями препарата и иные доводы. Однако практика стала постепенно меняться с осени 2025 года, отметил он.

Ранее стало известно, что Biocad — производитель первого российского аналога пертузумаба — подала иск к швейцарской компании Roche. Компания намерена оспорить патент на оригинальное лекарство «Перьета», которое применяется при лечении рака молочной железы в комбинации с трастузумабом и другими противоопухолевыми препаратами.