Верховный суд вынес решение по дженерику препарата Pfizer для лечения рака от «Аксельфарм»

14:45, 19 марта 2026Экономика

Верховный суд признал российский дженерик от рака нарушающим конкуренцию
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Верховный суд признал дженерик препарата Pfizer «Инлита», выпущенный в гражданский оборот «Аксельфармом», нарушающим закон о защите конкуренции. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по делу о препарате, применяемом для лечения рака почек. Дженерик «Аксельфарма» поступил в продажу, хотя действующее вещество защищено патентом до июня 2025 года. В результате ФАС признала производителя дженерика акситиниба нарушившим закон о защите конкуренции и выдала предписание перечислить в бюджет 513 миллионов рублей.

Как полагает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров, такое решение Верховного суда, вероятно, повлияет и на рассмотрение аналогичных дел по дженерикам. Ранее суды вменяли антимонопольному органу непроведение патентно-технической экспертизы, необоснованное использование сведений Евразийского фармреестра, отсутствие конкуренции между патентообладателем и производителями препарата и иные доводы. Однако практика стала постепенно меняться с осени 2025 года, отметил он.

Ранее стало известно, что Biocad — производитель первого российского аналога пертузумаба — подала иск к швейцарской компании Roche. Компания намерена оспорить патент на оригинальное лекарство «Перьета», которое применяется при лечении рака молочной железы в комбинации с трастузумабом и другими противоопухолевыми препаратами.

    Последние новости

    Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

    Netflix утомило сотрудничество с принцем Гарри и Меган Маркл

    Врачи заставили россиянина читать во время операции «Евгения Онегина» по одной причине

    Шеф Пентагона призвал мир сказать Трампу «спасибо»

    В российском городе разоблачили угонявшую граждан в рабство банду

    Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

    Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

    Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

    У магазинов для бедных в России возникли проблемы

    Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

    Все новости
