Производитель первого российского аналога лекарства от рака обратился в суд

Производящая аналог лекарства от рака Biocad оспорила патент препарата от Roche

Компания Biocad — производитель первого российского аналога пертузумаба — подала иск к швейцарской компании Roche. Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщает «Фармвестник».

Biocad намерена оспорить патент на оригинальное лекарство «Перьета», которое применяется при лечении рака молочной железы в комбинации с трастузумабом и другими противоопухолевыми препаратами.

В январе 2026 года дочерняя компания Roche, Genentech, подала в суд на Biocad и потребовала пресечь нарушение исключительного права на изобретение по соответствующему патенту. В ответ российская компания подала возражение против выдачи патента и его продления. Представители Biocad утверждали, что предложенная американской компанией формула была известна специалистам из более ранних патентов и научных публикаций.

Роспатент в феврале 2026 года отказал в иске и оставил патент в силе, из-за чего Biocad решила оспаривать это решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам (СИП).

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал швейцарской Roche в запрете российского препарата рисдиплам. Компании «Промомед» пытались запретить вводить в гражданский оборот воспроизведенный рисдиплам (препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, СМА), а также отменить регистрацию препарата и цены на него.