Экономика
19:07, 10 марта 2026Экономика

Швейцарской компании Roche не удалось запретить препарат московской фирмы

Арбитражный суд Москвы отказал швейцарской Roche в запрете российского препарата
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отказал швейцарской Roche в запрете российского препарата рисдиплам. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

F. Hoffmann-La Roche AG из Швейцарии и PTC Therapeutics из США пытались запретить вводить в гражданский оборот воспроизведенный рисдиплам (препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, СМА), а также отменить регистрацию препарата и цены на него.

Дженерик рисдиплама от российской компании «Промомед» был зарегистрирован Минздравом в мае 2025 года. Как указано в решении суда, отечественный рисдиплам имеет такой же количественный и качественный состав действующих веществ и ту же лекарственную форму, что и оригинальный Эврисди, права на который до 2035 года принадлежат Roche. Истец настаивал, что не давал согласия на использование изобретения.

«Промомед» заявил об отсутствии угрозы нарушения интеллектуальных прав.

«Регистрация лекарственного препарата, а также предельной цены на него могут быть квалифицированы в качестве угрозы только в совокупности с иными факторами, которые правообладателем также доказаны не были», — отмечают авторы.

Летом «Промомед» объявила о начале продаж отечественного препарата нового поколения для лечения избыточной массы тела и ожирения Велгия Эко (действующее вещество семаглутид) в одноразовых шприцах-инъекторах. В компании заявили, что продукт отличается полным отсутствием консервантов.

