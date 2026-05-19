15:29, 19 мая 2026Россия

Московская школьница полтора года притворялась смертельно больной ради одной цели

Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

14-летняя москвичка полтора года притворялась смертельно больной ради одной цели. По данным Telegram-канала Mash, девочка калечила себя и пачкала кровью, чтобы не ходить в школу.

Как утверждает издание, мать фиксировала у дочери кровотечения отовсюду — из носа, ушей, матки. Родители неоднократно обращались к докторам. После многочисленных обследований специалисты признавали, что с организмом девочки все в порядке.

Позже родители обратили внимание на странную тенденцию — приступы беспокоили несовершеннолетнюю только во время учебного года. С приходом каникул недуги отступали. Удалось установить, что школьница сама себе причиняла вред, не желая посещать уроки.

Медики заподозрили у девочки синдром Мюнхгаузена — при нем человек специально вызывает у себя симптомы болезни, чтобы получить заботу и внимание. Из школы учащуюся не отчислили.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области охранник притворился 15-летней школьницей ради голых фото подростка.

