Московская школьница полтора года притворялась смертельно больной ради одной цели

Москвичка 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу

14-летняя москвичка полтора года притворялась смертельно больной ради одной цели. По данным Telegram-канала Mash, девочка калечила себя и пачкала кровью, чтобы не ходить в школу.

Как утверждает издание, мать фиксировала у дочери кровотечения отовсюду — из носа, ушей, матки. Родители неоднократно обращались к докторам. После многочисленных обследований специалисты признавали, что с организмом девочки все в порядке.

Позже родители обратили внимание на странную тенденцию — приступы беспокоили несовершеннолетнюю только во время учебного года. С приходом каникул недуги отступали. Удалось установить, что школьница сама себе причиняла вред, не желая посещать уроки.

Медики заподозрили у девочки синдром Мюнхгаузена — при нем человек специально вызывает у себя симптомы болезни, чтобы получить заботу и внимание. Из школы учащуюся не отчислили.

