Россиянин притворился 15-летней школьницей ради голых фото подростка

В Ленобласти охранник притворился 15-летней школьницей ради голых фото подростка

В Ленинградской области полиция задержала охранника универсама, притворявшегося 15-летней школьницей ради получения голых фото 13-летнего подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2023 году мужчина, представившись девочкой, познакомился в социальной сети с потерпевшим. Во время общения педофил отправлял мальчику фотографии женских половых органов. А затем уговорил его отправить свои интимные кадры.

2 апреля мужчину задержали. Во время обысков у него нашли порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что сотрудника пункта выдачи заказов маркетплейса Ozon обвинили в изнасиловании 16-летней девочки-подростка в Москве.