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19:10, 3 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин притворился 15-летней школьницей ради голых фото подростка

В Ленобласти охранник притворился 15-летней школьницей ради голых фото подростка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области полиция задержала охранника универсама, притворявшегося 15-летней школьницей ради получения голых фото 13-летнего подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2023 году мужчина, представившись девочкой, познакомился в социальной сети с потерпевшим. Во время общения педофил отправлял мальчику фотографии женских половых органов. А затем уговорил его отправить свои интимные кадры.

2 апреля мужчину задержали. Во время обысков у него нашли порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что сотрудника пункта выдачи заказов маркетплейса Ozon обвинили в изнасиловании 16-летней девочки-подростка в Москве.

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      Екатерина Кашурникова
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