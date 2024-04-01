Сотрудника пункта выдачи обвинили в изнасиловании 16-летней россиянки

В Москве сотрудника пункта выдачи заказов обвинили в изнасиловании 16-летней

Сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon обвинили в изнасиловании 16-летней девочки-подростка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло вечером 27 марта. Девочка-подросток пришла в ПВЗ на улице Сходненской, чтобы получить свой заказ. В этот момент 24-летний сотрудник, предварительно, схватил несовершеннолетнюю и изнасиловал прямо в помещении. Потерпевшей удалось сбежать и сообщить обо всем матери, а та уже обратилась в полицию.

Мужчину задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Виновному по данным основаниям грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным Shot, фигурант уже был судим за насильственные действия сексуального характера, когда ему было 18 лет.