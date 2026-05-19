Врач назвал россиянам опасность шашлыков

Врач Костечко: Шашлык в совокупности с алкоголем создает нагрузку на пищеварение

Россиянам назвали опасность шашлыков. Комментарием с «Лентой.ру» поделился врач общей практики Юсуповской больницы Андрей Костечко.

По словам медика, жирное мясо, высокая температура приготовления в совокупности с алкоголем создают дополнительную нагрузку на пищеварение. При этом сигнал насыщения запаздывает, из-за чего организм оказывается перегружен. В результате часто появляются тяжесть, вздутие живота, боли в животе и спазмы.

При переедании доктор советует поддержать нормальную работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с помощью специальных лекарственных средств. Кроме того, стоит также заранее выстроить простые привычки.

«Не приходить к столу сильно голодным, легкий прием пищи перед застольем помогает лучше контролировать аппетит. Важно пить достаточно воды в течение дня, так как жажда часто воспринимается как голод. Во время самого приема пищи лучше делать паузы и есть медленнее, чтобы организм успевал подать сигнал насыщения. Также рекомендуется сочетать мясные блюда с овощами и зеленью, которые содержат клетчатку и помогают пищеварению», — отметил собеседник издания.

Врач напомнил, что при повышении температуры, многократной рвоте, частом жидком стуле и опоясывающих болях в верхней трети живота, болях в правом или левом подреберьях необходимо обратиться за медицинской помощью.

