Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:14, 19 мая 2026ЦенностиЭксклюзив

Врач назвал россиянам опасность шашлыков

Врач Костечко: Шашлык в совокупности с алкоголем создает нагрузку на пищеварение
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам назвали опасность шашлыков. Комментарием с «Лентой.ру» поделился врач общей практики Юсуповской больницы Андрей Костечко.

По словам медика, жирное мясо, высокая температура приготовления в совокупности с алкоголем создают дополнительную нагрузку на пищеварение. При этом сигнал насыщения запаздывает, из-за чего организм оказывается перегружен. В результате часто появляются тяжесть, вздутие живота, боли в животе и спазмы.

При переедании доктор советует поддержать нормальную работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с помощью специальных лекарственных средств. Кроме того, стоит также заранее выстроить простые привычки.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

«Не приходить к столу сильно голодным, легкий прием пищи перед застольем помогает лучше контролировать аппетит. Важно пить достаточно воды в течение дня, так как жажда часто воспринимается как голод. Во время самого приема пищи лучше делать паузы и есть медленнее, чтобы организм успевал подать сигнал насыщения. Также рекомендуется сочетать мясные блюда с овощами и зеленью, которые содержат клетчатку и помогают пищеварению», — отметил собеседник издания.

Врач напомнил, что при повышении температуры, многократной рвоте, частом жидком стуле и опоясывающих болях в верхней трети живота, болях в правом или левом подреберьях необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее в МЧС назвали предельно допустимую скорость ветра для жарки шашлыка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

    Жару в помещениях назвали смертельно опасной для домашних животных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok