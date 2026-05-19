16:08, 19 мая 2026

Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пятая статья НАТО о коллективной обороне не будет работать для Латвии в случае атак ВСУ с ее территории. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит НСН.

По его словам, в таком случае Латвия станет страной-агрессором, поэтому ответный удар Вооруженных сил (ВС) России по ней будет оправдан.

«Что им ЕС скажет, то они и сделают. Возьмите в этом случае в пример американскую операцию против Ирана. Ни одна страна США практически не поддержала, потому что они начали боевые действия. И никакая пятая статья там не работает», — пояснил он.

19 мая Служба внешней разведки России заявила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по России с территории Латвии. Сообщается, что в республику уже были отправлены военнослужащие украинских Сил беспилотных систем, они были размещены на нескольких военных базах.

В свою очередь глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак Украины на Россию.

