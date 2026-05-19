15:10, 19 мая 2026

В Латвии отреагировали на заявления СВР о планах ВСУ атаковать Россию с территории страны

Браже: Латвия не предоставляет свое воздушное пространство для атак ВСУ на РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Thomas Traasdahl / Reuters

Латвия не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак Украины на Россию. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже на своей странице в социальной сети в X.

«Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Представителям России это объясняли не раз», — написала она.

19 мая Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по России с территории Латвии. Сообщается, что в республику уже были отправлены военнослужащие украинских Сил беспилотных систем, они были размещены на нескольких военных базах. «Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — отметили в СВР.

Ранее стало известно, что в Латвии намерены закрыть нефтебазу после падения дрона ВСУ на ее территорию. Отмечается, что размер ущерба не уточняется, но его должна покрыть страховая компания.

