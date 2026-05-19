Ученые предсказали «мертвый сезон» на Солнце

ИКИ РАН: На видимой стороне Солнца прогнозируется «мертвый сезон» активности

В ближайшие дни на видимой стороне Солнца прогнозируется «мертвый сезон» активности. Его предсказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, активные области на видимой стороне Солнца почти исчерпали энергию. 19 мая — последний день, когда небольшие события на Солнце еще возможны.

«Начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон. Продлится он недолго, вероятно, двое-трое суток, после чего начнут выходить активные центры с обратной стороны Солнца», — поделились информацией астрономы.

Помимо этого, специалисты ИКИ РАН предупредили, что во вторник на Землю может обрушиться магнитная буря, однако вероятность этого невелика. В среду, 20 мая, геомагнитные возмущения не ожидаются — «все уйдет в полный ноль».

Накануне сообщалось, что на обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа пятен, что может стать причиной возникновения сильнейшей магнитной бури.