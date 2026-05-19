Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 19 мая 2026Экономика

Ученые предсказали «мертвый сезон» на Солнце

ИКИ РАН: На видимой стороне Солнца прогнозируется «мертвый сезон» активности
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jack Parinussa / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие дни на видимой стороне Солнца прогнозируется «мертвый сезон» активности. Его предсказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, активные области на видимой стороне Солнца почти исчерпали энергию. 19 мая — последний день, когда небольшие события на Солнце еще возможны.

«Начиная с завтрашнего дня начнется мертвый сезон. Продлится он недолго, вероятно, двое-трое суток, после чего начнут выходить активные центры с обратной стороны Солнца», — поделились информацией астрономы.

Помимо этого, специалисты ИКИ РАН предупредили, что во вторник на Землю может обрушиться магнитная буря, однако вероятность этого невелика. В среду, 20 мая, геомагнитные возмущения не ожидаются — «все уйдет в полный ноль».

Накануне сообщалось, что на обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа пятен, что может стать причиной возникновения сильнейшей магнитной бури.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok