Завоз рабочей силы из стран Азии призвали не выдавать за экономический успех

Стояногло: Власти Молдавии выдают завоз мигрантов из Азии за экономический успех

Власти Молдавии пытаются выдать завоз мигрантов из Азии за экономический успех страны. Об этом заявил экс-генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло.

По словам политика, собственные граждане уезжают из Молдавии быстрее, чем страна способна создать для них нормальные зарплаты и условия. Поэтому массовый завоз мигрантов скорее говорит о недоверии к отечественной экономике. Импорт рабочей силы может помочь на время, но привыкшая заменять своих граждан страна рискует потерять себя как государство.

«И главный вопрос здесь вообще не в мигрантах, а в нас: почему молдаване нужны чужим экономикам больше, чем собственной стране? Почему за столько лет власть так и не создала условия, ради которых люди захотят возвращаться домой?» — задал вопрос депутат.

Ранее экс-премьер постсоветской страны, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что Молдавия попала в долговую ловушку и поддерживает госбюджет исключительно за счет кредитов. По словам политика, государство больше не живет в счет экономики, а пользуется заемными средствами.