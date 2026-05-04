Постсоветская страна попала в долговую ловушку

Филат: Молдавия попала в долговую ловушку и поддерживает бюджет за счет кредитов

Молдавия попала в долговую ловушку и поддерживает государственный бюджет исключительно за счет кредитов. Об этом заявил экс-премьер постсоветской страны, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

По словам политика, государство больше не живет в счет экономики, а пользуется заемными средствами.

«За последние годы государство заняло более 100 миллиардов леев (порядка 5,6 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»), при этом 27 миллиардов леев (порядка 1,5 миллиарда долларов) фактически "сожжены" на выплату процентов из-за отсутствия стратегического видения. В этом году пересекается новая красная черта: свыше 20 процентов расходов планируется покрыть за счет заемных средств», — заявил Филат.

Ситуация с обслуживанием задолженности вышла на критический уровень — в 2026-м на выплату процентов планируется направить 6,3 миллиарда леев (около 354 миллионов долларов), что втрое выше, чем траты республики на дорожную инфраструктуру. Из-за блокировки финансирования со стороны МВФ правительству придется занимать на внутреннем рынке, где займы дороже в четыре-пять раз.

По словам исполняющего обязанности директора компании «Энергоком» Евгения Бузату, Молдавия практически исчерпала коммерческие запасы природного газа. К началу апреля запасы, которые используются для покрытия пиков потребления, подошли к концу — в стране осталось около четырех-пяти миллионов кубометров. В то же время в бывшей республике СССР сохраняются и стратегические запасы топлива.

