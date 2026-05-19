17:45, 19 мая 2026

В Госдуме фразой «больно будет всем» отреагировали на инцидент с дроном ВСУ в Эстонии

Картаполов: Украина втягивает соседей России в военный конфликт
Сергей Истомин
Инцидент с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитым в Эстонии, говорит о том, что Киев пытается втянуть в конфликт соседей России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, пишет Shot в Telegram.

Ранее истребитель НАТО сбил в Эстонии украинский беспилотник. Как заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, дрон, скорее всего, летел в сторону России.

По словам Картаполова, Киев намеренно провоцирует соседей России. Депутат считает, что это может привести к трагическим результатам как для Украины, так и для жителей стран, над которыми пролетают украинские беспилотники. «Больно будет всем», — отреагировал на ситуацию генерал-полковник.

19 мая предупреждение о возможной угрозе с воздуха объявили в пяти регионах Латвии. В связи с этим воздушное пространство страны начали патрулировать истребители миссии НАТО.

