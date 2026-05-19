Бывший СССР
18:32, 19 мая 2026

Санду оказалась в неловкой ситуации из-за слов об объединении с Румынией

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Вопрос из зала во время международной конференции по безопасности Lennart Meri Conference 2026, адресованный президенту Молдавии Майе Санду об унии с Румынией, поставил ее в неловкую ситуацию. Об этом пишет Newsmaker.

«Президент Молдовы Майя Санду оказалась в неловкой ситуации. (...) В ходе панели, в которой участвовала Санду, один из участников дискуссии затронул тему возможного объединения Молдовы с Румынией и сказал, что, "может быть, Майя однажды станет президентом Румынии"», — пишут журналисты.

Возможным примером для такого процесса в ходе беседы назвали события объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. Санду же, отмечают журналисты, заявила, что главной целью Молдавии является вступление в Европейский союз. По ее словам, в обществе поддержка объединения с Румынией куда меньше.

Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».

