Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

Известная российская блогерша Катя Голден, которую стилисты раскритиковали за образ на премии «Жара Music Awards», ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю». Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Инфлюэнсерша с никнеймом katyaa_golden обратила внимание, что в программе стилиста Александра Рогова его коллеги оценили ее наряд. Он состоял из черного кожаного бомбера, белой объемной юбки и кружевных легинсов.
По словам модных экспертов, наряд Голден вышел неудачным и полнил ее фигуру. «Кать, ну просто крутили-вертели, ну че ты их не остановила. Ну ты же понимаешь», — обругал Рогов. При этом герои выпуска поставили блогерше один балл из пяти за выбор ее наряда, уделив особое внимание гипюровым лосинам, что возмутило ее.
«Я вообще абсолютно адекватно отношусь к любой критике, комментариям, что-то где-то действительно принимаю во внимание, но с чем я точно здесь не согласна — это с тем, что они говорят, что лосины, которые были на мне, толстят мои ноги. Где? Я либо слепая, либо реально чего-то не понимаю», — возмутилась Голден.
