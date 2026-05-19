19:13, 19 мая 2026

Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @katyaa_golden

Известная российская блогерша Катя Голден, которую стилисты раскритиковали за образ на премии «Жара Music Awards», ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю». Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом katyaa_golden обратила внимание, что в программе стилиста Александра Рогова его коллеги оценили ее наряд. Он состоял из черного кожаного бомбера, белой объемной юбки и кружевных легинсов.

По словам модных экспертов, наряд Голден вышел неудачным и полнил ее фигуру. «Кать, ну просто крутили-вертели, ну че ты их не остановила. Ну ты же понимаешь», — обругал Рогов. При этом герои выпуска поставили блогерше один балл из пяти за выбор ее наряда, уделив особое внимание гипюровым лосинам, что возмутило ее.

«Я вообще абсолютно адекватно отношусь к любой критике, комментариям, что-то где-то действительно принимаю во внимание, но с чем я точно здесь не согласна — это с тем, что они говорят, что лосины, которые были на мне, толстят мои ноги. Где? Я либо слепая, либо реально чего-то не понимаю», — возмутилась Голден.

В мае Собчак ответила на мнение Рынской о ее нарядах фразой «крокодил сказал доброе слово». Журналистка Божена Рынская заявила, что Собчак не надевает на кинофестиваль пышные, не соответствующие статусу наряды.

