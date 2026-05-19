Укрепление рубля объяснили

20:07, 19 мая 2026

Аналитик Попцова: Укрепление рубля вызвано медленным ростом импорта
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Укреплению рубля способствует комбинация нескольких факторов — от медленного роста импорта до скачков цен на энергоресурсы. Так объяснила укрепление национальной валюты для «Ленты.ру» аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

19 мая на межбанковском рынке стоимость доллара впервые с февраля 2023 года опускалась ниже 71 рубля. На минимуме курс доходил до 70,85 рубля. Стоимость евро опускалась до 82,83 рубля. В начале мая обе валюты подешевели на четыре и пять рублей соответственно. Курс юаня на Мосбирже снижался до 10,42 рубля, что также стало минимумом с февраля 2023 года.

По словам эксперта, хорошие позиции российской валюты поддерживает то, что импорт растет медленнее ожиданий из-за охлаждения потребительского и инвестиционного спроса, а движение капитала за рубеж и на внутренний контур ограничено. Одновременно из-за ближневосточного конфликта растут экспортные доходы за счет возросших цен на нефть и газ. Наконец, ключевым фактором динамики курса в условиях оторванности от международного рынка стали операции Банка России по продаже иностранной валюты и незначительные покупки со стороны Минфина.

«В ближайшие месяцы приток валютной выручки будет устойчивым и выше, чем в предыдущие месяцы, поскольку объемы еще не отразили полностью эффекта от возросших цен из-за лага два-три месяца после. Кроме того, в ближайшие один-два квартала нефтяные котировки останутся повышенными — объем разрушенной энергетической инфраструктуры в Персидском заливе будут ограничивать предложение, тогда как странам будет необходимо восполнить стратегические резервы после текущих интервенций. Помимо этого, даже в случае скорого урегулирования конфликта в Иране в ценах сохранится риск-премия — участники нефтяного рынка будут учитывать вероятность возобновления военного конфликта или разовых атак, страховые премии останутся повышенными», — пояснила Попцова.

Ранее Bloomberg назвал рубль самой успешной валютой, после того как он стал наиболее укрепившимся к доллару за счет увеличения доходов экспортеров нефти и газа из-за операции Израиля и США против Ирана.

