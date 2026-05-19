19:23, 19 мая 2026

ЕС вопреки кризису отказался снижать пошлины на российские товары

Вячеслав Агапов

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) не будут снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии вопреки кризису. Об этом отказе заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен, его цитирует РИА Новости.

По словам еврокомиссара, ЕС не станет идти на смягчение ограничений.

«Мы можем снизить напряженность частично за счет привлечения новых поставщиков (…). Именно поэтому мы несколько снизили пошлины для некоторых третьих стран, конечно, не для России и Белоруссии», — пояснил Хансен.

По данным Росконгресса, кризис удобрений в связи с ситуацией на Ближнем Востоке может привести к резкому подорожанию пшеницы и кукурузы. Урожай этих продовольственных культур напрямую зависит от азотных удобрений, котировки которых, в свою очередь, связаны с ценой на природный газ. Последний же из-за иранского кризиса серьезного подорожал. Как отметил Росконгресс, по всему миру уже начался процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу.

Тем временем в марте 2026 года поставки российских удобрений в США достигли максимальных за всю историю торговли двух стран 243,9 миллиона долларов. В месячном выражении импорт увеличился вдвое, а в годовом — на 11 процентов. По итогам I квартала речь шла о поставках на 564,4 миллиона долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост оценивается в 37 процентов.

