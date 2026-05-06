США довели до максимума импорт одной российской продукции

Статслужба США: Импорт удобрений из России достиг почти 244 миллионов долларов

В первый месяц весны 2026 года поставки российских удобрений в США достигли максимальных за всю историю торговли двух стран 243,9 миллиона долларов. Эти данные статистической службы Соединенных Штатов процитировало РИА Новости.

В месячном выражении импорт увеличился вдвое, а в годовом — на 11 процентов. По итогам I квартала речь шла о поставках на 564,4 миллиона долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост оценивается в 37 процентов.

На российские азотные удобрения США потратили 206,6 миллиона долларов, на калийные — 21,8 миллиона, на фосфорные — 9,2 миллиона и на смешанные — 6,3 миллиона.

В итоге в списке основных поставщиков этой продукции на американский рынок Россия заняла второе место. На первой позиции расположилась Канада с результатом в 354,2 миллиона долларов. Импорт из Саудовской Аравии достиг 143,2 миллиона, из Омана — 83,3 миллиона, а из Катара — 82,03 миллиона.

В начале апреля развитие ситуации на Ближнем Востоке, обернулось резким скачком глобального индекса цен на удобрения. По прогнозам, это угрожает глобальному производству продовольствия.