Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:04, 8 апреля 2026

Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

Nikkei: Резкое подорожание удобрений угрожает производству продовольствия в мире
Кирилл Луцюк

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Положение дел, которое сложилось в Персидском заливе, обернулось резким скачком глобального индекса цен на удобрения. Об этом сообщило японское издание Nikkei.

По его информации, это угрожает глобальному производству продовольствия. В прошлом месяце значение индекса увеличилось на 38 пунктов относительно февраля и достигло 183.

Главной причиной такого развития событий стало подорожание природного газа, который необходим при производстве мочевины. Между тем поставки этого энергоносителя на треть зависят от импорта из зоны Персидского залива. По сравнению с февральскими значениями мочевина в марте выросла в цене на 54 процента. В годовом выражении скачок ее стоимости оценили в 1,8 раза.

По данным журнала Barron's, в Ормузском проливе застряла треть мировых запасов удобрений. Между тем стратегических запасов такой продукции не существует, так как срок хранения их составляет от трех до пяти месяцев. В результате фермеры по всему миру могут отказаться от выращивания культур, требующих большого количества удобрений, таких как кукуруза, в пользу сои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok