Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 30 марта 2026

В Ормузском проливе застряла треть мировых запасов удобрений

Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Ормузском проливе застряла треть мировых запасов удобрений. Об этом сообщает журнал Barron's.

Как отмечают авторы, страны Персидского залива являются одним из главных поставщиков удобрений, в состав которых входят мочевина, фосфаты, аммиак и сера. Стратегических запасов такой продукции не существует, так как срок хранения их составляет от трех до пяти месяцев. Поэтому с начала войны в Иране цены на удобрения выросли более чем на 30 процентов.

Нехватка удобрений может привести к сокращению посевных площадей и, как следствие, уменьшению производства еды, отметила старший аналитик Oxford Analytica Сара Фаулер. Большинство американских фермеров запаслись удобрениями на весну, но на лето их запасов не хватит, предупредил специалист по удобрениям ICIS Марк Милам. На фоне грядущего дефицита акции производителей уже выросли на треть, от 23 до 35 процентов.

В то же время фермеры могут отказаться от выращивания культур, требующих большого количества удобрений, таких как кукуруза, в пользу сои, также могут решить использовать меньше удобрений при посеве этой весной или перейти на дешевые альтернативы, заменив дорогие аммиачные удобрения на более дешевые калийные.

О том, что затягивание войны в Иране ударит по глобальному продовольственному рынку, ранее предупреждали в том числе представители ООН. Нарушение поставок сжиженного природного газа с Ближнего Востока, констатировал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Максимо Тореро, может привести к удорожанию ряда продуктов питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok