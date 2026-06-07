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11:41, 7 июня 2026Спорт

Российский боец ММА назвал возможный бой с Дзюбой цирком

Российский боец ММА Гончаров назвал возможный бой с футболистом Дзюбой цирком
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Евгений Гончаров высказался о возможном бое с футболистом Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Metaratings.

Он назвал такой поединок цирком. «Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном. С футболистом, с женщиной, с инвалидом — это перебор. Я к своим 40 годам бы не опустился», — заявил Гончаров.

Ранее бывший чемпион Bellator Артем Корешков оценил перспективы Дзюбы в ММА. «Мне кажется, если он даже подерется, то этот бой будет носить больше выставочный характер — ради заработка денег и так далее», — заявил спортсмен.

В апреле прошлого года Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА. «При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

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