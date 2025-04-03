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18:03, 3 апреля 2025Спорт

Дзюба порассуждал о шансах победить Махачева в бою по правилам ММА

Дзюба заявил, что у него есть шансы победить Махачева в бою по правилам ММА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба на канале журналиста Адама Зубайраева на YouTube порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам смешанных единоборств (ММА).

«Если он будет весить 70 килограммов, то шансы, понятно, у меня есть. При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова. Позднее Дзюба также стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной (31 гол).

В январе Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.

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