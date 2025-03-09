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16:46, 9 марта 2025Спорт

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний Дзюба отметился забитым мячом на девятой минуте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» (на момент публикации счет в игре 1:0). Этот гол стал 234-м в карьере нападающего.

Дзюба обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча. Также футболисты делят между собой рекорд по количеству голов за национальную команду.

Дзюба забил 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 14 — за томскую «Томь», 12 — за столичный «Локомотив», шесть — за тульский «Арсенал», пять — за «Акрон» и один — за турецкий «Адана Демирспор». Еще 30 голов он забил в составе сборной России.

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