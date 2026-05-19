Новости спорта
18:30, 19 мая 2026

Сафонов стал лучшим вратарем топ-5 лиг Европы по одному показателю

Андрей Стрельцов
Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим вратарем топ-5 лиг Европы по одному показателю — проценту сухих матчей. Об этом сообщается в Telegram-канале Opta Sports.

В нынешнем сезоне россиянин отстоял на ноль в 8 из 15 матчей чемпионата Франции. Показатель 53 процента стал лучшим среди всех вратарей топ-5 лиг Европы: чемпионатов Англии, Франции, Германии, Италии и Испании.

Второе место в рейтинге занял одноклубник Сафонова Люка Шевалье, который отстал от россиянина на 0,3 процента. Кроме того, в пятерку попали вратарь «Комо» Жан Бутез (51 процент), Давид Райя из «Арсенала» (51 процент) и представляющий «Барселону» Жоан Гарсия (50 процентов).

14 мая Сафонова признали лучшим игроком в чемпионском матче ПСЖ. В матче 29-го тура Лиги 1 против «Ланса» россиянин совершил восемь сейвов и провел восьмой «сухой» матч сезона. Благодаря этому результату парижане досрочно стали чемпионами страны.

