Сафонова признали лучшим игроком в чемпионском матче ПСЖ

Вратаря ПСЖ Сафонова признали лучшим игроком матча с «Лансом» в Лиге 1

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча 29-го тура Лиги 1 против «Ланса», принесшего парижанам досрочное чемпионство. Об этом сообщается на странице турнира в социальной сети X.

Сафонов совершил восемь сейвов и провел восьмой «сухой» матч сезона. L’Équipe дала ему высший балл — 9/10, а Le Parisien назвал «королем арены и столпом успеха» с оценкой 8,5.

27-летний голкипер стал первым россиянином, выигравшим Лигу 1 дважды. После перехода из «Краснодара» летом 2024-го он провел 14 матчей, пропустил 12 голов и восемь раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее Сафонов ответил на сравнения с легендарным голкипером «Динамо» и сборной СССР Львом Яшиным. Футболист заявил, что такое сравнение невозможно.