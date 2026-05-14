Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:38, 14 мая 2026Спорт

Сафонова признали лучшим игроком в чемпионском матче ПСЖ

Вратаря ПСЖ Сафонова признали лучшим игроком матча с «Лансом» в Лиге 1
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча 29-го тура Лиги 1 против «Ланса», принесшего парижанам досрочное чемпионство. Об этом сообщается на странице турнира в социальной сети X.

Сафонов совершил восемь сейвов и провел восьмой «сухой» матч сезона. L’Équipe дала ему высший балл — 9/10, а Le Parisien назвал «королем арены и столпом успеха» с оценкой 8,5.

27-летний голкипер стал первым россиянином, выигравшим Лигу 1 дважды. После перехода из «Краснодара» летом 2024-го он провел 14 матчей, пропустил 12 голов и восемь раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее Сафонов ответил на сравнения с легендарным голкипером «Динамо» и сборной СССР Львом Яшиным. Футболист заявил, что такое сравнение невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok