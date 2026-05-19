Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

В Москве умная камера нашла мужчину, который 10 лет находился в розыске

Суд в Ижевске отправил в СИЗО 68-летнего мужчину, который более десяти лет находился в розыске за мошенничество со страхованием сельхозпредприятий в трех регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина обвиняется в 168 эпизодах преступления. В апреле 2026 года его смогли поймать благодаря умной камере домофона в Москве.

По версии следствия, в период с апреля 2014 года по декабрь 2015-го злоумышленник и члены его преступного сообщества предоставляли деньги под видом страхования сельхозпроизводителям Удмуртской Республики, Тульской и Рязанской областей по фиктивным договорам. В результате бюджету этих регионов был причинен ущерб в размере 70 миллионов рублей.

