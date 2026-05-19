Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:30, 19 мая 2026Силовые структуры

Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

В Москве умная камера нашла мужчину, который 10 лет находился в розыске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Ижевске отправил в СИЗО 68-летнего мужчину, который более десяти лет находился в розыске за мошенничество со страхованием сельхозпредприятий в трех регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина обвиняется в 168 эпизодах преступления. В апреле 2026 года его смогли поймать благодаря умной камере домофона в Москве.

По версии следствия, в период с апреля 2014 года по декабрь 2015-го злоумышленник и члены его преступного сообщества предоставляли деньги под видом страхования сельхозпроизводителям Удмуртской Республики, Тульской и Рязанской областей по фиктивным договорам. В результате бюджету этих регионов был причинен ущерб в размере 70 миллионов рублей.

Ранее бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзила Комкова попросила суд освободить ее от наказания из-за болезни по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обучении Китаем российских военных

    В Банке России объяснили изменение подхода к криптовалютам

    Известный препарат оказался эффективен против агрессивного рака

    Сотрудничество России и Китая по поставкам нефти и газа оценили

    США ввели новые санкции против Ирана

    Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

    В России ответили на заявление МИД Литвы о возможностях НАТО прорваться в Калининград

    Находившегося в розыске мужчину задержали благодаря домофону в Москве

    Ключевые цели удара ВС России по Одесской области раскрыли

    Врач призвал даже своих злейших врагов отказаться от трех продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok